موعد مباراة النصر ضد القادسية في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وموقف كريستيانو رونالدو

انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر ضد القادسية في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وموقف كريستيانو رونالد ووالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن على موعد مع مواجهة قوية في منافسات بطولة دوري روشن السعودي والتي تجمع ما بين فريقي النصر والقادسية، حيث ستنطلق تلك المباراة يوم الجمعة القادمة الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2024 على ملعب الأول بارك، وستشهد تلك المباراة منافسة قوية في ظل رغبة العالمي في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة من أجل العودة مرة آخرى في المنافسة على لقب الدوري المحلي، وخلال هذه المقالة سنعرض لكم موعد تلك المواجهة وكذلك القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والقادسية بدوري روشن السعودي ؟

هذا وسوف تقام المباراة بين القادسية ضد النصر في منافسات دوري روشن السعودي يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر لعام 2024، حيث ستقام هذه المواجهة في الأوقات الآتية:

في السابعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بينما تقام عند تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية المتحدة وعاصمتها أبو ظبي.

فيما ستقام عند تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية بدوري روشن السعودي ؟

كما أنه سوف يتم نقل المباراة ما بين النصر والقادسية في منافسات دوري روشن السعوي المشفرة عبر قناة Ssc اتش دي 1، حيث أن قنوات Ssc هي الناقل لبطولة دوري روشن السعودي.

مدى جاهزية كريستيانو رونالدو لمواجهة القادسية بدوري روشن السعودي