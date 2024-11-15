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أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب النرويج مضيفه سلوفينيا 4-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثاني بدوري أمم أوروبا.

هالاند يسجل في اكتساح النرويج لسلوفينيا بدوري أمم أوروبا

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، خلف النمسا المتصدر، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب سلوفينيا عند 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف النمسا والنرويج، وبفارق 6 نقاط عن كازاخستان صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم أنطونيو نوسا لمنتخب النرويج في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل بينيامين سيسكو لمنتخب سلوفينيا بضربة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 سجل نوسا الهدف الثاني له والثالث للمنتخب النرويجي، فيما اختتم ينس بيتر هاوجي الرباعية في الدقيقة 82.