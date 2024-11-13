انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا عبر الأقمار الصناعية العربية المختلفة العربسات والنايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مباراة المنتخب السعودي هي مباراة مفصلية ويبحث جماهيرهم عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا القادمة بالتصفيات الاسيوية المؤهلة الي نهائيات كأس العالم 2026 للمنتخبات والتي تنقل المباريات بطريقة مجانية للسعوديين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا

ونعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا وذلك عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة العرب سات والنايل سات، والتي نعرضها لكم من خلال موقعنا الإخباري

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على النايل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي النايل سات، وجاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي بالقناة ssc: النايل سات.

تردد القناة هو: 12523.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة ssc: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6.

جودة صورة قناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي العرب سات

ونستعرض لكم تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي العرب سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي لقناة ssc : العرب سات.

التردد ssc هو: 12417.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز قناة ssc هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص قناة ssc هو: 5/6.

جودة صورة قناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي بدر سات

ومن خلالنا نعرض تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي بدر سات، والذي جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: بدر سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11747.

معدل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

جودة صورة الخاص بالقناة: HD.

تردد قناة scc الرياضية السعودية علي سهيل سات

اليكم نوضح تردد قناة ssc الرياضية السعودية علي سهيل سات، و جاء التردد كالاتي:

القمر الصناعي قناة ssc: سهيل سات.

تردد القناة على سهيل سات: 11585.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/2.

جودة الصورة : HD.

موعد مباراة السعودية واستراليا