انت الأن تتابع خبر "شمتان فيه".. تعليق ناري من نجم الزمالك بعد صدور حكم بحبس لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الثلاثاء الـ 12 من شهر نوفمبر الجاري، بقبول استئناف النيابة علي حكم براءة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، وقضت بحبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير في الشيخ زايد.

الحكم على لاعب الأهلي

وكانت محكمة الجنح قد قررت في أشهر أكتوبر الماضي، براءة اللاعب إمام عاشور من التهمة المتعلقة بالاعتداء على فرد أمن في منطقة الشيخ زايد بمساعدة آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد تقدم المجني عليه عبد الله مصطفي بلاغا بتعدي اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلي بالضرب والاعتداء مع آخرون، بإدعاء أن زوجته تعرضت لمضايقات أثناء وجودها في أحد المراكز التجاري، وكشفت التحقيقات أن فرد الأمن كان في مناوبته حين اقتحم إمام عاشور المركز رفقة مجموعة من 10 إلى 15 شخصاً، حيث كان في حالة من الغضب.

من جانبه قال فرد الأمن أنه تعرض للسب والإهانة من قبل إمام عاشور الذي أمسك بملابسه وسقطه به على الأرض بعد أن اعتدى عليه، بالإضافة إلى تدخل رفقاء مع اللاعب وضربه مما أدى إلى إصابته وفقدانه للوعي لفترة قصيرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال اللاعب إمام عاشور الذي أشار إلى أنه توجه إلى المركز التجاري بعد تقلى اتصالا من زوجته، ونفي أنه قام بأي اعتداء على فرد الأمن.

تعليق نجم الزمالك على حبس إمام عاشور