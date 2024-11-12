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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، خطابًا رسميًا إلى إدارة النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقرر سحبها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر المقبل.

وجاء الخطاب المرسل للنادي الأهلي من جانب “الفيفا”، من أجل تحديد هوية مُمثلي النادي في القرعة ويرغب الاتحاد الدولي في حضور رئيس النادي أو من يُمثّله بجانب أحد أساطير الفريق عبر تاريخه فعاليات القرعة التي تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر.

فيفا يخاطب الأهلي قبل قرعة بطولة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتقام كل أربع سنوات، ويشارك بها 32 فريقًا وتقام بنفس نظام بطولة كأس العالم للمنتخبات.

ويستعد الأهلي، لخوض مواجهة قوية يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة ضد الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس على كأس التحدي، ثم يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر بالدوحة أيضًا، في كأس إنتركونتيننتال.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

