نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بند مثير يعرقل انتقال القندوسي إلى سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد فاروق عن توقف مفاوضات انتقال الجزائري أحمد القندوسي إلى فريق سيراميكا كليوباترا ، بشكل مؤقت، في الوقت الحالي بسبب بعض البنود التعاقدية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن أحمد القندوسي رفض التوقيع على عقود انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي خلال الساعات الماضية بسبب بند وضعته إدارة النادي الأهلي ينص على:" لا يباع القندوسي لأي نادي داخل مصر في أول 3 مواسم مع سيراميكا كليوباترا الإ بموافقة الأهلي".

وتابع: "هذا البند منع اللاعب من توقيع العقود النهائية للانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا فضلًا عن تمسك اللاعب بالحصول على باقي مستحقاته المالية لدى الأهلي والتي تصل إلى 150 ألف دولار قبل اتمام الصفقة".