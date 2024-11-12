نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقتحم قائمة المهتمين بضم عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، يلقى إهتمام كبير من النادي الاسباني برشلونة في الوقت الحالي، بسبب تألقه الخاطف للأنظار مع ناديه الألماني.

برشلونة يريد ضم مرموش

حيث ظهر عمر مرموش بأداءً مميزًا،مع فريقه آينتراخت فرانكفورت منذ بداية هذا الموسم، وأحرز 11 هدفًا في الدوري الألماني.

ويتصدر مرموش هدافي النسخة الحالية من الدوري الألماني، مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وقد سبق وتم الإعلان من قبل رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إنه يستهدف إحداث ضجة كبيرة قبل انتخابات الرئاسة في عام 2026، وإنه يخطط لإجراء صفقة تثير ضجة إعلامية وتنال اهتمام الجماهير.

وقال لابورتا أنه يريد التعاقد مع مهاجم يمكن أن يحل محل روبرت ليفاندوفسكي، الذي رغم ظهوره بشكل جيد هذا الموسم، سيبلغ من العمر 37 عامًا الموسم المقبل.

وقد اشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هو الخيار الأول بالنسبة لـ لابورتا في برشلونة.

وكما نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه تبين أن قائمة الخيارات لدى برشلونة تتضمن عمر مرموش، الذي لفت أنظار كبار أندية إنجلترا بالفعل، وعلى رأسهم ليفربول وبايرن ميونيخ.

ويتميز مرموش في تسجيل الركلات الحرة، واستطاع تسجيل 3 أهداف متتالية بتلك الطريقة في 3 مباريات، وهو الجانب الذي ينقص برشلونة.

والجدير بالذكر أن القيمة التسويقية لـ مرموش، تصل ل 40 مليون يورو، كما نشرت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.

بينما كتبت صحيفة "بيلد" أن آينتراخت يُقدر سعره بـ 45 مليون يورو، لذلك سيكون خيارًا سهل التكلفة بالنسبة لنادي برشلونة.

ولكن ليس الطريق سهلا أمام برشلونة، حيث أنه مرموش تحت الأنظار من قِبل كبار الأندية، مثل ليفربول، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، آرسنال.