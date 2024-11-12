نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البحرين لمواجهة قوية أمام نظيره الصين، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف استاد البحرين الوطني المواجهة المرتقبة، تحت صافرة الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة.

ويدخل المنتخب البحريني بقيادة المدرب الكرواتي دراجان تالايتش اللقاء، رافعًا شعار لابديل عن الفوز، لتعزيز فرصه في المنافسة على الصعود إلى بطولة كأس العالم.

في المقابل، يأمل المنتخب الصيني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الحمر، ومواصلة الصحوة بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب أندونيسيا بهدفين لهدف.

ويأتي المنتخب البحريني في المركز الرابع بترتيب جدول المجموعة الثالثة بنفس عدد النقاط مع السعودية وأستراليا ولكل منهما 5 نقاط، بينما يتذيل المنتخب الصيني الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الصين والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

من المقرر، أن تقام مواجهة الصين والبحرين يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، والسادسة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة البحرين والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة البحرين والصين، على قناة bein sport HD3، وسيتولى المعلق الجزائري محمد المبروكي التعليق على أحداث اللقاء.

وتذاع المواجهة عبر شبكة قنوات أخرى، وهي الكأس الرياضية القطرية، وبالتحديد على قناة الكأس 6، وسيعلق على أحداث المباراة المعلق الشاب مصطفي العلوان.