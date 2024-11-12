نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات المنتخبات العربية في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإفريقية عن مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

بعد فوز كوت ديفوار البلد المضيف بلقب النسخة الماضية من أمم إفريقيا، يتنافس 48 منتخبًا على التأهل إلى النسخة رقم 35 من البطولة الإفريقية.

ومنذ نسخة 2019 لأمم إفريقيا التي أقيمت في مصر، قرر الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من 16 إلى 24 منتخبًا.

وتقام تصفيات أمم إفريقيا 2025 بنظام المجموعات خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر 2024، حيث يتم تقسيم 48 منتخبًا على 12 مجموعة ومن ثم يتأهل المتصدر وصلحب المركز الثاني.

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية كما تنقل أيضًا عبر القنوات المحلية لكل دولة عبر البث الأرضي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا:

- غينيا الإستوائية والجزائر الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- مدغشقر وتونس الساعة 6 عصرا بتوقيت مصر

- النيجر وتونس الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- رواندا وليبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- بوتسوانا وموريتانيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الرأس الأخضر ومصر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الجابون والمغرب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- جامبيا وجزر القمر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر