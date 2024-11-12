الرياضة

بيريز: آرسنال يحتاج مرموش.. ومصطفى محمد محبوب في فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد روبرت بيريز أسطورة الكرة الفرنسية وفريق أرسنال الإنجليزي، على أن عمر مرموش مهاجم رائع وله قيمة كبيرة، مشيرا إلى أن مصطفى محمد متألق ومحبوب جدا في فرنسا.

بيريز: فكرة انتقال مرموش إلى آرسنال جيدة

وقال روبرت بيريز أسطورة فرنسا وأرسنال، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "عمر مرموش مهاجم رائع وله قيمة كبيرة بتسجيله للأهداف".

وتابع: "انتقال مرموش لآرسنال فكرة جيدة وهم بحاجة لتدعيم مركزه".

وواصل: "محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهو من أفضل لاعبي أوروبا والعالم، وما يقدمه مع ليفربول هو أداء استثنائي منذ سنوات عديدة".

وأردف أسطورة فرنسا وأرسنال: "مصطفى محمد مهاجم رائع ومحبوب جدا في فرنسا".

واختتم روبرت بيريز: "أتوقع مستقبلا مشرقا لمحمد عبد المنعم مع نيس الفرنسي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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