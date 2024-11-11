نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي برشلونة يرتب لاتخاذ خطوة جادة بشأن هدفه الملغي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إسباني، أن النادي الإسباني برشلونة اتخذ قرار في اتخاذ خطوة جادة بشأن هدف روبرت ليفاندوفسكي الملغي ضد ريال سوسيداد.

حيث تلقي برشلونة الخسارة وتعتبر مباراته الثانية في الدوري الإسباني الموسم أمام ريال سوسيداد، بهدف دون رد، في مباراة شهدت إلغاء هدف مثير للجدل لليفاندوفسكي بداعي التسلل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيقدم طلب رسمي لرابطة الدوري الإسباني، للحصول على توضيحات بشأن إلغاء هدف ليفاندوفسكي.

وأشارت أن برشلونة لا يريد سوي توضيحًا، وليس احتجاجًا أو استئنافا، من أجل معرفة المعايير التي يتم تطبيقها، خاصة أن رسم خط التسلل غير مطابق للواقع.

حيث صرح مسؤولي نادي برشلونة أن الصورة التي ظهرت من خلال البث المباشر، توضح بأن ليفاندوفسكي لم يكن متسللًا.

و يريدون الحصول على توضيحات، ولماذا تم إلغاء الهدف، من خلال تقنية التسلل شبه الآلي، وانهم غير معترضين على الأداء التحكيمي.

والجدير بالذكر ان برشلونة متمسك برأيه لتجنب الوقوع في تلك الحالة مستقبلًا.