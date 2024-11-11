نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فقرات ترفيهية وفنية".. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادًا لمباراة كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على فيسبوك مقاطع من تدريبات الفراعنة تحضيرًا لملاقاة كاب فيردي في المباراة المقبلة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستُقام في المغرب العام المقبل.

التدريبات التي تم عرضها أظهرت مزيجًا من التمرينات الفنية والبدنية، مع تركيز قوي وأداء بدني عالي من اللاعبين.

ويستعد المنتخب المصري للتوقف الدولي في نوفمبر الجاري، حيث سيخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، الأولى أمام كاب فيردي في الخارج، والثانية ضد بوتسوانا في مصر.

