نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يتعادل أمام لافيينا إيجابيا بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لنادي السكة الحديد الرياضي بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مع فريق لافيينا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد الأسيوطي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

شهدت المباراة حضور الدكتور محمد حسين، رئيس نادي السكة الحديد، وعبد الرحمن مرزوق عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الأعضاء.

دخل فريق السكة المباراة بتشكيل يضم مؤمن جابر في حراسة المرمى، وفي الدفاع من اليمين إلى اليسار: حمدي مارسيلوا، محمد جبس، كريم يكن، ومؤمن راضي. في خط الوسط: جرجس مجدي، مصطفى حمادة، أحمد شعبان، محمد صلاح، وسعيد أيمن، بينما قاد الهجوم محمود عبدالعاطي.

فرض فريق السكة الحديد سيطرته على المباراة، مستغلًا الضغط الهجومي أمام دفاعات لاڤينا القوية، وتمكن مصطفى حمادة من تسجيل الهدف الأول للسكة الحديد. استمرت الهجمات المكثفة للسكة حتى نهاية الشوط الأول، والذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل لاعبو السكة الحديد الهجوم والسيطرة على مجريات اللقاء، لكن دفاع لاڤينا حافظ على تماسكه. وأجرى عبد الرؤوف عدة تغييرات لتنشيط صفوف الفريق، حيث دفع بسعيد كمال بدلًا من كريم يكن، وأحمد حسين بدلًا من سعيد أيمن، ثم استبدل محمد صلاح بمحمود عفرتو، وأدخل أنس شندي بدلًا من مصطفى حمادة، وأخيرًا رجب مارو بدلًا من محمود عبدالعاطي، سعيًا لتعزيز النتيجة.

وفي اللحظات الأخيرة، تمكن فريق لاڤينا من تسجيل هدف التعادل، ليحصد السكة الحديد نقطة واحدة، ويرفع بها رصيده إلى 8 نقاط في جدول ترتيب دوري المحترفين.