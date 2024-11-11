نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المصري: لدينا طموحات جديدة.. وننتظر الجماهير على ستاد هيئة قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام بالنادي المصري البورسعيدي، عن طموحات الفريق خلال الموسم الجديد، بعد الصفقات الصيفية.

وقال محمد عبد الكريم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: بدأنا بداية جيدة، وكنا نأمل أن نحقق الـ6 نقاط قبل التوقف، لكن فريق الجونة فريق محترم وكان هدفه الحصول على نقطة ونجح في ذلك.

وأضاف مدرب المصري: راضون عن الأداء في المباراة الأولى أمام الجيش، لكن واجهنا سوء توفيق في مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل.

وتابع عبد الكريم: النادي لديه طموح المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعد وجود تدعيمات جيدة، ودكة البدلاء هي من ستصنع الفارق لأي فريق.

وواصل مدرب المصري: مجلس الإدارة والجهاز الفني هدفه وطموحه المنافسة على لقب الدوري، وصناعة طموح مختلف وتم نقله للاعبين وظهر عند الجميع ونريد أن نلعب دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الكونفدرالية، والدوري الموسم الحالي صعب جدا، والنقطة تفرق مع أي فريق.

وأكمل عبد الكريم: سنواجه الزمالك في إفريقيا على أرضية ستاد القاهرة وهي مباراة الزمالك، أما مباراتنا ستكون على ستاد هيئة قناة السويس وهو أمر جيد حيث سيجعل الجمهور أقرب وسيحضر لتدعيمنا.

واختتم مدرب المصري: نخوض مباريات الدوري على ستاد السويس، لكن مباريات الكونفدرالية ستكون على ستاد هيئة قناة السويس، وأعتقد أنها ستشكل عاملا جيدا لحضور الجمهور بسبب قرب المسافة.