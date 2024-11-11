نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي: طموحنا التواجد في مجموعة اللقب.. والكل يحلم بالتتويج بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، إن طموح فريقه التأهل لمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأضاف أحمد سامي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الدوري الاستثنائي صعب على الجميع، لأن كل فريق يريد أن يكون في مجموعة المنافسة على اللقب.

وتابع مدرب سموحة: كل فريق لديه طموحه سواء التواجد بين الكبار أو وجود نقاط جيدة حال التواجد في مجموعة الصراع على الهبوط من اللقب.

وأكمل سامي: طموحنا هو التواجد في مجموعة المنافسة على اللقب، ولدينا بعض اللاعبين ننتظر الفرصة لإشراكهم حتى لا يكون عامل ضغط عليهم في البداية من الدوري.

وواصل مدرب سموحة: ما يهمنا هو عدم خسارة النقاط، والمنافسة على الدوري حلم للجميع، لكنها تصطدم بالإمكانيات سواء أعداد اللاعبين، أو وجود لاعبين دوليين من عدمه، ولكن في النهاية لكل مجتهد نصيب

واختتم أحمد سامي: الكل يحلم بالمنافسة على اللقب وتحقيقه أو لا هو توفيق، لكن هناك عوامل يجب اتباعها من أجل تحقيق هذا الحلم.