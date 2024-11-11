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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، إن الأخطاء التحكيمية في أول جولتين غير عادية، لكن أتمنى للحكام التوفيق وربنا يكرمهم وينفخ في صورتهم.

مدرب سموحة يوجه رسالة قوية للحكام: ندعمهم وأتمنى ربنا ينفخ في صورتهم

وأضاف أحمد سامي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أحيانا يكون لدينا لاعبين ندعي لهم أن ينفخ الله في صورتهم، لذلك أدعوا للحكام أن ينفخ الله في صورتهم وهو ليس انتقادا لهم.

وتابع مدرب سموحة: لدينا حكام جيدين، وحين رؤيتهم في الملعب نرتاح حتى حال وجود أخطاء، خاصة إذا كانت الأخطاء غير متكررة أو على فترات متقطعة.

واختتم أحمد سامي: نمر بفترة مضغوطة وعلى الجميع التحمل، وعلى الحكام الاجتهاد أكثر، لأن مصير نادي يتعلق بمثل هذه الأمور بإيراداته بطموحاته بكل شيء.

