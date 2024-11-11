نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من رضا عبد العال بشأن عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الضجة المصاحبة لتألق عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني مبالغ فيها بشكل كبير.

وانضم عمر مرموش لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر مع حسام حسن، بينما لم يستدعي مدرب الفراعنة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت لاعب صاحب إمكانيات عادية وليس حريف فهو يجيد فقط تسجيل الأهداف من الضربات الثابتة.

وتابع: رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أفضل من مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت مهاريًا، لكنه أخطأ في ترك الاحتراف الخارجي بالدوري الانجليزي والعودة إلى الدوري المصري.