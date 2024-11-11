نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضع برنامجًا تأهيليًا خاصًا لتجهيز أشرف داري للعودة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليًا خاصًا للمغربي أشرف داري، في محاولة لتجهيزه للعودة إلى الملاعب بعد فترة غياب بسبب إصابته بالتواء في الكاحل، التي تسببت في ابتعاده عن المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

ويسير داري حاليًا وفقًا لهذا البرنامج التأهيلي، حيث يهدف الجهاز الطبي إلى تجهيزه للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، على أن يكون جاهزًا للظهور في لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكان داري قد تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب المغرب في سبتمبر الماضي، حيث أصيب بالتواء في الكاحل، قبل أن تتجدد إصابته مرتين مع الأهلي، مما أجل مشاركته الفعّالة مع الفريق.