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أحمد جودة - القاهرة - قدمت بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم مهرجانًا كرويًا آخر من خلال منافسات الجولة الرابعة.

الجولة الرابعة تسفر عن أرقام مميزة بدوري أبطال آسيا للنخبة

ومع وصول البطولة إلى منتصف الطريق، تقترب الفرق الـ24 المشاركة إما من حجز مكانها في مرحلة الأدوار الإقصائية أو تحتاج إلى إحياء آمالها من أجل الاستمرار في المسابقة.

وألقي الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظرة على أبرز الحقائق والأرقام المثيرة للاهتمام من أحداث الجولة الرابعة.

وسجل ألكساندر ميتروفيتش 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز فريقه الهلال السعودي 3 / صفر على الاستقلال الإيراني، وهي المرة الثانية التي يفعل فيها المهاجم الصربي ذلك في البطولة القارية.

وكرر ميتروفيتش الشيء نفسه أمام مومباي الهندي في الموسم الماضي، مع لاعبين آخرين فقط سجلا أهداف الفوز الثلاثة لفريقهما في مباراة واحدة، هما السوري عمر خريبين للهلال ضد بيرسيبوليس الإيراني عام 2017، وليوناردو مع الوحدة الإماراتي ضد الريان القطري عام 2019.

وأحرز تايسي مياشيرو أربعة من الأهداف الستة التي سجلها فريقه فيسل كوبي الياباني ليقوده إلى صدارة جدول ترتيب منطقة الشرق في البطولة، حيث جعلته حصيلته الهجومية أفضل هدافي فريقه على الإطلاق على المستوى القاري، متجاوزًا كويا يوروكي وكيوجو فوروهاتشي (ثلاثة أهداف لكل منهما).

ورغم إخفاقه في الفوز على السد القطري واكتفائه بالتعادل، لكن النقطة التي حصل عليها فريق الوصل، تعني أنه عادل أعلى حصيلة نقاط له في موسم واحد - ست نقاط، والتي حققها سابقًا في موسم 2008 وسوف يسعى الفريق الإماراتي للحفاظ على ثباته بينما يسعى للحصول على مكان في مرحلة الأدوار الإقصائية.

من جانبه، أصبح أولسان أول فريق من كوريا الجنوبية يخسر أربع مباريات متتالية في دوري أبطال آسيا دون رد. لقد فشلوا سابقًا في التسجيل خلال أربع من أصل 37 مباراة في دور المجموعات في البطولة القارية، حيث يعود تاريخها إلى مايو 2017.

في المقابل، فقد بيرسيبوليس أربع نقاط بعد تقدمه في النتيجة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر مع احتلال الفريق الإيراني المركز التاسع برصيد نقطتين فقط.

من ناحيته، فاز يوكوهاما مارينوس الياباني بكل من مبارياته التسع الأخيرة على أرضه في البطولة القارية، وكان الاتحاد السعودي (من 2012 إلى 2014) هو الوحيد الذي سجل سلسلة انتصارات أطول على أرضه (10 انتصارات).

وأحرز البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم الأهلي السعودي، هدفين من ثماني تسديدات على مرمى الشرطة العراقي، ولم يتفوق عليه سوى السوري عمر السومة في عدد المحاولات في مباراة واحدة مع الفريق السعودي، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2013 (10 تسديدات ضد العين الإماراتي في مارس 2017 و9 تسديدات أمام زوباهان الإيراني في فبراير 2017).

وبات يو هانتشاو بعمر (37 عامًا و254 يومًا) أكبر لاعب سنًا يهز الشباك في مباراة ضمن دوري أبطال آسيا لفريق من الصين منذ عام 2013، وأكبر لاعب سنًا يحرز ويصنع في مباراة منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكتوبر 2023 (38 عامًا و261 يومًا ضد الدحيل القطري).