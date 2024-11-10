نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف تفاصيل إصابة محمد بيومي نجم الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف دكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تفاصيل إصابة محمد بيومي، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال دكتور مجدي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن بيومي يعاني من شد في العضلة الخلفية، على أن يتحدد مدة غيابه عن الملاعب بعد الفحوصات التي سيخضع لها، غدا، الاثنين.

أحمد حسام: تعرضنا للظلم في مباراة سيراميكا والقادم أفضل

تحدث كابتن أحمد حسام المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي، عن الخسارة بهدف أمام سيراميكا كليوباتراء في المباراة أقيمت اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "بدأنا المباراة بشكل متراجع لكن في الشوط الثاني استرجعنا توازن الفريق وأهدرنا عدة فرص كانت سهلة للتسجيل".

وأضاف: "تعرضنا لظلم كبير في مباراة اليوم وكنا نستحق ركلة جزاء ولا أعلم لماذا لم يتم احتسابها"

وتابع: "الموسم الحالي صعب للغاية واستثنائي وإيقاف القيد جعل الأمور صعبة علينا لكن نحاول التعامل مع هذا الأمر ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب التي تعد مستقبل للنادي خلال السنوات المقبلة".

وأتم: "أشكر جماهير النادي على دعمهم ووعيهم الكبير ونعدهم بالأفضل خلال المباريات المقبلة"