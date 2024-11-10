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أحمد جودة - القاهرة - يواصل بطل مصر عمر علاء مظلوم لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج تدريباته اليومية استعدادا لخوض منافسات ابلطولة العربية والمقرر اقامتها بالصالة المغطاة بستاد القاهرة فى الفترة من 18 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

عمر علاء مظلوم يستعد بقوة للمشاركة فى البطولة العربية للكيك بوكسينج

ويعتبر مظلوم من اللاعبين المتميزين المشاركين فى البطولة خاصة وإنه حقق العديد من الالقاب والبطولات المحلية بعد ان فاز بأول الجمهورية وأول الجمهورية منتخبات.

ومن جانبه اكد عمر علاء مظلوم ان البطولة العربية ستكون صعبة نظرا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المتميزين بمختلف الدول العربية مؤكدا إنه يسعى لتقديم مستوى طيب وتحقيق الميدالية الذهبية فى هذه البطولة.

واشار مظلوم إنه يتمنى الدعم من الجميع فى هذه البطولة الصعبة خاصة وان البطولة تقام على ارض مصر وحضور الجماهير شئ مهم لتحفيز اللاعبين فى تحقيق البطولة