نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأشعة تحدد حجم إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيخضع إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، لأشعة طبية خلال الساعات القادمة لتحديد تفاصيل إصابته، بعد أن شعر بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام زد بالدوري المصري.

سوف تُظهر نتائج الأشعة والفحوصات مدى خطورة الإصابة ومدة غياب اللاعب عن المباريات في الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يبدأ إمام عاشور برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي بهدف تجهيزه للمشاركة في المباريات بعد نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

وكان إمام عاشور قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد زد، والتي أقيمت مساء الخميس على ملعب المقاولون العرب وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.