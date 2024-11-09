نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يُخمد نيران مروان عطية في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الأيام الأخيرة، التقى مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

الأهلي يعدل راتب مروان عطية

وحسب ما أفادت به مصادر في تصريحات، فإن مروان أبلغ رمضان برغبته في تعديل راتبه ليواكب رواتب اللاعبين الذين يشاركون بانتظام في التشكيلة الأساسية للفريق.

وكان مروان قد تلقى وعدًا من إدارة الأهلي بتعديل راتبه وتجديد عقده منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن هذا التعديل لم يتم حتى الآن، مما دفعه للجلوس مع رمضان.

وفي المقابل، أكد رمضان لمروان أنه يعمل حاليًا على تعديل عقود عدد من اللاعبين لتتناسب مع مشاركاتهم الفعلية في المباريات، مع التأكيد على أن مروان سيكون من أولئك الذين سيشملهم التعديل.

كما أشار رمضان إلى أن النادي قد عوض مروان ماديًا من خلال مشاركته في بعض الحملات الإعلانية في الفترة الأخيرة.

ويتطلع مروان عطية إلى تعديل عقده في الفترة القادمة، خصوصًا أنه يتقاضى راتب الفئة الثالثة في النادي، بينما أبدى رغبة في تحسين شروط عقده بعد رفضه عدة عروض مغرية من الأندية الخليجية في الميركاتو الصيفي، أبرزها من نادي الخلود السعودي.

