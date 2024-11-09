نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي أمام فاركو بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة نظيره فاركو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

استقر أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو على على الخطة التى سيواجه بها البنك الاهلى والتى تعتمد على التوازن ما بين الدفاع والهجوم.

يسعي البنك الأهلي للفوز على فاركو لحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقفه بجدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة البنك الأهلي وفاركو

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وفاركو

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.