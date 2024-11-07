الرياضة

محمد صلاح عبد الفتاح: شركة الفار أو لجنة الحكام من سربت تسجيل محمد عادل

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح عبد الفتاح: شركة الفار أو لجنة الحكام من سربت تسجيل محمد عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، أن طاقم الحكام في أي مباراة لا علاقة له بتسجيلات محادثات الفار، وينتهي دوره بنهاية المباراة.

محمد صلاح عبد الفتاح: شركة الفار أو لجنة الحكام من سربت تسجيل محمد عادل

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: طبقا للبروتوكول والقواعد بعد المباراة، فطاقم التحكيم ليس له علاقة بتسجيلات الفار، والتسليم يتم من مندوب شركة الفار إلى لجنة الحكام، وهما فقط الطرفان اللذان يملكان التسجيل.

وتابع عبد الفتاح: التحقيقات يمكنها معرفة من سرب التسريب سواء من شركة الفار أو لجنة الحكام، والسؤال الأهم لماذا تم تسريب ركلة الجزاء هذه رغم وجود 3 ركلات.

واختتم الحكم الدولي السابق: صاحب الانفراد أكد ما قيل في الاجتماع الفني مع الحكام، وذلك قبل إذاعة التسريب، والمخالف لما تمت مناقشته في الاجتماع، ومتأكد أن التسجيل ليس كاملًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا