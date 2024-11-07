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أحمد جودة - القاهرة - أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، أن طاقم الحكام في أي مباراة لا علاقة له بتسجيلات محادثات الفار، وينتهي دوره بنهاية المباراة.

محمد صلاح عبد الفتاح: شركة الفار أو لجنة الحكام من سربت تسجيل محمد عادل

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: طبقا للبروتوكول والقواعد بعد المباراة، فطاقم التحكيم ليس له علاقة بتسجيلات الفار، والتسليم يتم من مندوب شركة الفار إلى لجنة الحكام، وهما فقط الطرفان اللذان يملكان التسجيل.

وتابع عبد الفتاح: التحقيقات يمكنها معرفة من سرب التسريب سواء من شركة الفار أو لجنة الحكام، والسؤال الأهم لماذا تم تسريب ركلة الجزاء هذه رغم وجود 3 ركلات.

واختتم الحكم الدولي السابق: صاحب الانفراد أكد ما قيل في الاجتماع الفني مع الحكام، وذلك قبل إذاعة التسريب، والمخالف لما تمت مناقشته في الاجتماع، ومتأكد أن التسجيل ليس كاملًا.