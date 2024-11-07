نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز المرشحين لقيادة لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الحكم الدولي السابق وجيه أحمد من الأسماء المطروحة لإدارة لجنة الحكام الرئيسية، وذلك بعد أن أبدى مجلس إدارة اتحاد الكرة، بقيادة جمال علام، نيته في توجيه الشكر للجنة الحالية إثر الأزمات الأخيرة التي عصفت بمجال التحكيم.

وجيه أحمد مرشح لقيادة لجنة الحكام

ويفكر مجلس إدارة اتحاد الكرة في تعيين وجيه أحمد كرئيس للجنة الحكام بشكل مؤقت، إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد في 10 ديسمبر المقبل.

وعقد المجلس اجتماعا حاسما اليوم الخميس في مقر الاتحاد، لمناقشة مجموعة من الملفات الساخنة، وعلى رأسها أزمة التحكيم التي واجهت انتقادات واسعة مع بداية الموسم.