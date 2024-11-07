نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديفيد ألابا يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد للمشاركة في تدربيات الفريق، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ديفيد ألابا ينتظم في تدريبات ريال مدريد

وشارك ألابا في تدربيات فريقه اليوم استعدادا لمواجهة اوساسونا ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الليجا، بعد التأكد من جاهزيته الطبية.

وتعرض ديفيد ألابا، لإصابة قوية يوم 17 ديسمبر 2023 في ملعب "سانتياجو برنابيو"، خلال مواجهة فريقه ضد فياريال.

وكانت الإصابة عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لساقه اليسرى، إضافة إلى تأثير على الغضروف الهلالي، وغاب على إثرها لمدة 11 شهر.

ويأمل الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب النادي الملكي، في جاهزية مدافعه النمساوي سريعًا، لسد الثغرة الدفاعية التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية على يد إيه سي ميلان، يوم الثلاثاء الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اوروبا.