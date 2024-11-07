قائمة منتخب فرنسا لمباراتي نوفمبر بدوري الأمم الأوروبية.. استبعاد مبابي مجددًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيلتحقون بمعسكر المنتخب الفرنسي خلال شهر نوفمبر، وذلك استعدادًا للمواجهات القادمة في دوري الأمم الأوروبية.

ويخوض منتخب فرنسا مباراتين قويتين ضمن المجموعة الثانية في التصنيف الأول، حيث سيواجه منتخبي إسرائيل وإيطاليا في يومي 14 و17 من نوفمبر.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي نوفمبر بدوري الأمم الأوروبية

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي غياب مهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، للمرة الثانية على التوالي بعد أن تم استبعاده من قائمة شهر أكتوبر الماضي.

حراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان)، بريس سامبا (لينس)، لوكاس شوفالييه (ليل).

الدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، لوكاس دين (أستون فيلا)، ويسلي فوفانا (تشيلسي)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام صليبا (أرسنال)، دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، ماتيو جندوزي (لاتسيو)، نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (مارسيليا)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)، كريستوفر نكونكو (تشيلسي)، مايكل أوليس (بايرن ميونيخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

