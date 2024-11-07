موعد مباراة تشيلسي وإف سي نوح الأرميني في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع فريق إف سي نوح الأرميني، اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لهذه النسخة.

وتلعب المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة تشيلسي وإف سي نوح الأرميني

ويستضيف تشيلسي فريق ارتساخ الأرميني مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي ضد إف سي نوح الأرميني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونوح الأرميني

وتذاع مباراة تشيلسي وارتساخ الأرميني على قناة بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.