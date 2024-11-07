نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المنتخب السابق: الكرة المصرية تعيش أجواء ساخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، أن الكرة المصرية تعيش حاليًا أجواء ساخنة للغاية، وكل القضايا أصبحت تصب في جهة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الأمور تفاقمت بسبب عدم تدخل مسئولي اتحاد الكرة في تلك الأزمة منذ البداية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي حكم أجنبي جاء لمصر كان له أخطاء ولكن لم يكن أحد يتحدث عنها، لكن التحكيم المصري دائما يتعرض للانتقادات على مر التاريخ".

وأضاف: "المفروض أن اخطاء التحكيم تكون بعد عدة جولات من الدوري، لكن نبدأ البطولة بكل هذه الأخطاء، ما يحدث كارثة واضحة، ولكن منذ أول مباراة بين حرس الحدود وسموحة حدثت مشكلة في سماعات طاقم التحكيم، وهذا يعد إهمال رهيب للغاية، بالإضافة لاخطاء كثيرة من الحكام".

وتابع: "ربنا يكون في عون نادي الزمالك في ظل كثرة الديون المستحقة، وكل لاعب رحل عن النادي الأبيض عندما ينتقل لنادي آخر لا يحصل على نفس المقابل المالي، هناك لاعب كان يحصل على راتب 3 ألاف دولار شهريًا مع ناديه، وفجأة أصبح يحصل من الزمالك على أرقام خيالية".

وأكمل: "مواجهة الأهلي وزد صعبة بكل تأكيد، خصوصا أن زد يضم عناصر قوية وبعضهم سبق له ارتداء القميص الأحمر، تحت قيادة مدرب جيد مثل مجدي عبدالعاطي، والأهلي لو لعب بنفس مستوى الشوط الثاني أمام سيراميكا ستكون المباراة سهلة، لكن لو لعب مثل الشوط الأول فأن اللقاء سيكون صعب، وفي بعض المباريات يظهر لاعبي الاحمر في حالة اجهاد ذهني".

وزاد: "الأهلي لعب في بداية لقاء سيراميكا بشكل جيد ثم تراجع بشكل واضح وسيطر المنافس لنهاية الشوط الأول، والفريق الاحمر كان يعاني من مشكلة في وسط الملعب، ولم يكن هناك ربط بين الوسط والهجوم ولكن بعد مشاركة افشة ظهر الفريق بشكل جيد، وأفشة طريقته مختلفة عن إمام عاشور، والأهلي تفوق في النهاية بفضل اللياقة البدنية وجاهزية لاعبيه بشكل افضل.. دفاع سيراميكا كان يعاني أمام الأهلي في الشوط الثاني، كذلك لم يكن هناك ضغط قوي".

وواصل: "فريق زد يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين مثل شادي حسين والبانوبي وزيكو واسماعيل والعش وعلي لطفي، ولكن مستوى الأهلي سوف يزيد في المباراة المقبلة، ولو كان زد يريد المكسب فلا بد من الضغط العالي على الأهلي الذي يعاني في الوسط، خصوصا أن مروان وكوكا وإمام عاشور لا يجيدون بناء الهجمة بشكل جيد".

وتابع: "الأهلي لو لعب بنفس مستوى الشوط الثاني أمام زد سيحقق نتيجة جيدة، وأتمنى استمرار طاهر لتقديم المستوى القوي، وكذلك إمام عاشور في الوسط، والفريق يحتاج لضم مدافع جيد، في ظل اصابات ياسر ابراهيم ومستوى يوسف ايمن.. ومن الممكن أن يبدأ كولر المباراة بـ وجود أفشة ولكن أتوقع أنه سيبدأ اللقاء بوجود كوكا بصفة طبيعية".

وأوضح، أن جوميز يتعامل جيدا مع لاعبي الزمالك لكن العمل الفني قليل جدا، ويريد فقط الاستحواذ على الكرة، وفي اللقاء السابق الزمالك استحوذ على الكرة، والزمالك لم يصل كثيرا للمرمى.

وأتم: "لماذا لم يلعب الزمالك بنفس أداء السوبر الإفريقي أمام البنك الأهلي، هل كان يحتاج لشيكابالا لجلب فيديو لناس يتحدثون عن الفريق؟!، لاعبي الزمالك عندما يريدون أن يقدموا مستوى جيد فهم يلعبون بقوة، وفي لقاء البنك الاهلي لم يقدم اللاعبين الأداء الجيد".