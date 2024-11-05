نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف النصر والعين في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على حساب نظيره فريق العين بخماسية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

نجح تاليسكا في تسجيل هدفي اللقاء الأول والأخير لصالح النصر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بمساعدة من محمد سيماكان وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأحرز كريستيانو رونالدو نجم النصر الهدف الثاني في المباراة التي جمعته مع العين في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وأردف فابيو كاردوسو بالهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وجاء هدف التقليص في الدقيقة السادسة والخمسون لصالح العين الإماراتي بأقدام بينتو وبالخطأ في مرماه.

وأحرز ويسلي الهدف الرابع في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.