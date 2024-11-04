نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "على غرار تجربة كلوب".. الزمالك يبدأ أولى خُطوات تمديد عقد جوميز (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لتأمين بقاء المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الفريق الأول لكرة القدم لأطول فترة ممكنة.

عقد المستقبل لـ جوميز في الزمالك

كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي عن نية الإدارة في تمديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بشكل مختلف.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة بنادي الزمالك تنوي تحضير عقد طويل الأمد للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز على غرار تجربة المدرب الألماني يورجن كلوب مع ليفربول الإنجليزي.

وتابع المصدر لافتا إلى أن سياسة التعامل بالقطعة داخل نادي الزمالك انتهى زمنها موضحا أن جوميز سيبقى لإعداد فريق قادر على المنافسة في السنوات القادمة على كافة البطولات المحلية والقارية.

وأشار المصدر إلى أن عقد جوميز الجديد يتضمن إشرافه الفني على قطاع الناشئين بنادي الزمالك واختار الصفقات الجديدة في إطار تغذية الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين للمستقبل.

واختتم المصدر تصريحاته موضحا أن حسين لبيب رئيس الزمالك تحدث مع جوزيه جوميز عن فكرة العقد الجديد والتي نالت إعجاب البرتغالي وترحيبه بالتجديد والبقاء في النادي.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لمواجهة سموحة السكندري ضمن فعاليات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.