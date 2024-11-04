فوز بترول أسيوط وديروط وتعادل البلدية والداخلية وهزيمة المقاولون بدوري المحترفين

أحمد جودة - القاهرة - فوز بترول اسيوط وديروط وتعادل البلدية والداخلية وهزيمة المقاولون بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة لدوري المحترفين عن مفاجآت من العيار الثقيل بفوز فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي على المقاولين العرب بهدفين نظيفين انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله ابو بكر فوزي واضاف مصطفي محمود الهدف الثاني.

- فاز فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم الفوز على فريق سبورتنج بقياده ااحمد فاروق بثلاثية مقابل هدف سجلها أحمد حسانين، علاء شعبان وعجيب بينما سجل عبدالرحمن أجويرو هدف سبورتنج

- تعادل فريق بلدية المحلة مع فريق بروكسي بهدف لمثله حيث تقدم بروكسي بهدف سجله شيراز محمد وتمكن احمد عتمان من تسجيل هدف لبروكسي.

- تعادل فريق الداخلية مع فريق أسوان سلبيًا