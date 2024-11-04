الدروشي يشارك فـي اجتماع عمومية اتحاد غرب آسيا للإسكواش بالعراق

شارك الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العُمانية لألعاب المضرب في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للإسكواش لعام 2024، والتي أقيمت مؤخرًا في السليمانية بالعراق على هامش منافسات بطولة غرب آسيا للإسكواش. وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المرتبطة بتطور اللعبة على مستوى غرب آسيا، ومنها إعادة تشكيل اتحاد غرب آسيا بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الاتحادين الآسيوي والدولي للإسكواش، كما تم مراجعة أوضاع البطولات المقبلة والتي سيتم استضافتها في المرحلة القادمة وتصنيف مستويات الفئات العمرية، وناقش الأعضاء أيضًا الوضع الراهن للاتحاد إلى جانب عمل متابعة ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التحضيرية للاجتماع المقبل للاتحاد، بالإضافة إلى الحديث عن تجديد اللوائح وصياغة اللائحة الجديدة للاتحاد. ترأس الاجتماع الدكتور علي جهاد رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش - الدولة المستضيفة - ورئيس اتحاد غرب آسيا المؤقت للإسكواش في المرحلة الانتقالية أمير عزيريبور بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات، حيث شهد الاجتماع حضور ممثلي دول فلسطين والكويت وسلطنة عُمان واليمن وإيران والدولة المستضيفة العراق.