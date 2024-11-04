شارك الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العُمانية لألعاب المضرب في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للإسكواش لعام 2024، والتي أقيمت مؤخرًا في السليمانية بالعراق على هامش منافسات بطولة غرب آسيا للإسكواش. وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المرتبطة بتطور اللعبة على مستوى غرب آسيا، ومنها إعادة تشكيل اتحاد غرب آسيا بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الاتحادين الآسيوي والدولي للإسكواش، كما تم مراجعة أوضاع البطولات المقبلة والتي سيتم استضافتها في المرحلة القادمة وتصنيف مستويات الفئات العمرية، وناقش الأعضاء أيضًا الوضع الراهن للاتحاد إلى جانب عمل متابعة ومراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للاتحاد.
وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التحضيرية للاجتماع المقبل للاتحاد، بالإضافة إلى الحديث عن تجديد اللوائح وصياغة اللائحة الجديدة للاتحاد. ترأس الاجتماع الدكتور علي جهاد رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش - الدولة المستضيفة - ورئيس اتحاد غرب آسيا المؤقت للإسكواش في المرحلة الانتقالية أمير عزيريبور بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات، حيث شهد الاجتماع حضور ممثلي دول فلسطين والكويت وسلطنة عُمان واليمن وإيران والدولة المستضيفة العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدروشي يشارك فـي اجتماع عمومية اتحاد غرب آسيا للإسكواش بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.