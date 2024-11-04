أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة إيه سي ميلان، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي، القمة النارية بين ريال مدريد وإيه سي ميلان، تحت صافرة الحكم سلافكو فينسيتش.

وتنطلق المواجهة الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ميلان كالتالي:-

• حراسة المرمى: لونين - فران جونزاليس - سيرجيو ميستري.

• خط الدفاع: إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - فيرلاند ميندي.

• خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

• خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي - إندريك - إبراهيم دياز - رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز 12 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي إيه سي ميلان في المركز 25 برصيد 3 نقاط.