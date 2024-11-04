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أحمد جودة - القاهرة -

سيرحل البرازيلي إدواردو سيزار 'إدو'، المدير الرياضي لنادي آرسنال، عن الفريق وذلك بعد قرار مفاجيء اتخذه فاجأ به "الغانرز".

رحيل مفاجيء يهز آرسنال

وكان إدو، الذي جلب العديد من الصفقات للفريق ومنها مارتين أوديغارد وديفيد رايا ومارتينيلي وديكلان رايس، انضم للنادي اللندني في عام 2019 كمدير فني قبل أن يصبح المدير الرياضي للفريق في عام 2022.



ويحظى البرازيلي بعلاقة وثيقة مع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا، الموجود في النادي منذ عام 2019 أيضًا، ونجح معه في بناء فريق كان خارج بطولة دوري الأبطال لسنوات طويلة كما جعله أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي "بريميير ليغ"، والذي كان الوصيف به في آخر نسختين.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن أسباب رحيله غير واضحة وذلك برغم ارتباطه بمنصب إداري في تكتل الأندية المملوك لرجل الأعمال اليوناني إيفانجلوس ماريناكيس، والذي يمتلك حاليًا أندية نوتنجهام فورست وريو آفي وأوليمبياكوس.

وخلال مسيرته كلاعب، شارك إدو مع "الغانرز" لأربعة مواسم وخاض 79 مباراة وفاز مع آرسنال بآخر بطولة للدوري وهو دوري "اللاهزيمة" موسم 2003-2004.

