نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب المعد النفسي.. جلسة طارئة في الأهلي مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لمناقشة مصير المعد النفسي، في أعقاب اعتذار عماد فاروق، لاعب الكرة الطائرة السابق بالنادي، عن منصبه كمعد نفسي للفريق الأول لكرة القدم بعد فترة قصيرة من تعيينه.

جلسة طارئة في الأهلي مع كولر

وتهدف الجلسة إلى اتخاذ قرار بشأن اختيار شخص آخر مناسب لهذا المنصب، أو تأجيل الفكرة، أو حتى إلغائها تمامًا.

وفي سياق آخر، بدأ النادي الأهلي استعدادته من أجل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينه وبين فريق زد، ضمن إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.