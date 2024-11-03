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أحمد جودة - القاهرة - ابتعد كروز أزول بصدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه سانتوس لاجونا 2 /صفر فجر اليوم الأحد بالمرحلة الخامسة عشرة.

كروز أزول يبتعد بصدارة الدوري المكسيكي

وفي باقي المباريات فاز باتشوكا على نيكاكسا 6 /2 ومونتيري على أطلس 4 /2 وأتلتيكو سان لويس على بويبلا 2 /صفر وتعادل تولوكا مع ليون 2 /2 وبوماس أونام مع مضيفه تشيفاس سلبيا.

ويتصدر كروز أزول جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق ثمان نقاط عن تولوكا الوصيف.

وعلى ملعب أزتيكا، تقدم خورخي سانشيز راموس بهدف لكروز أزول في الدقيقة 24 ثم أضاف أنخيل سيبولفيدا الهدف الثاني في الدقيقة 69.