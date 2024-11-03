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أحمد جودة - القاهرة - حقق ريفر بليت فوزا مثيرا بنتيجة 3/1 على ضيفه بانفيلد فجر اليوم الأحد بالمرحلة العشرين للمسابقة.

وفي باقي المباريات فاز ديفينسا خوستيكا على مضيفه بيلجرانو 2 /1 وتعادل ديبرتيفو ريسترا سلبيا مع ضيفه تاليريس كوردوبا.

ريفر بليت يهزم بانفيلد بثلاثية في الدوري الأرجنتيني

وعلى ملعب المونيمونتال تقدم بابلو سولاري بهدف لريفر بليت في الدقيقة 44 ثم أضاف سولاري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46 وتكفل ميجيل بورخا بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة للمباراة في الوقت الذي أحرز فيه ايمانويل اينسوا الهدف الوحيد لبانفيلد من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد ريفر بليت إلى 30 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بانفيلد عند 21 نقطة في المركز الرابع والعشرين.