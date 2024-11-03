نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينو: نشعر بالإحباط.. ونظام التصفيات ليس صحيحا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب إنتر ميامي، أن العديد من لاعبيه "مروا بمواقف أصعب كثيرا" من الذي يعيشه فريقه، بعد الخسارة 1-2 أمام أتلانتا يونايتد واضطرارهم لخوض مواجهة ثالثة للتأهل للجولة الثانية من مرحلة "البلاي أوف" بالدوري الأمريكي.

مارتينو: نشعر بالإحباط.. ونظام التصفيات ليس صحيحا

وقال مارتينو في تصريحات صحفية صباح الأحد (ت.ج.): " "لدينا ميزة التسلسل الهرمي في الفريق بوجود العديد من اللاعبين الذين مروا بمواقف أصعب بكثير من هذا، على الرغم من أننا كنا نود أن ينتهي كل شيء اليوم. نحن محبطون للغاية بسبب النتيجة النهائية".

واعتبر المدرب الأرجنتيني أن فريقه كان يستحق الفوز في مباراة أتلانتا الثانية، وأن التفاؤل كان يسود على مقاعد البدلاء حتى في حالة اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وتقدم إنتر ميامي في أتلانتا بهدف للباراجوائي دانييل مارتينيز، لكن أتلانتا تعادل عبر الأيرلندي ديريك ويليامز قبل أن يمنحه البرتغالي شاندي سيلفا الفوز في الدقيقة 94.

واعترف مارتينو بأنه لا يعتبر قواعد التصفيات الإقصائية "البلاي أوف" في الدوري الأمريكي لكرة القدم صحيحة تمامًا، والتي تتضمن ما يسمى "الأفضل من بين 3 مباريات"، والتي تسمح لفريق بالتقدم دون الفوز بأي مباراة، حتى لو فاز منافسه بواحدة منها من هذه اللقاءات الثلاثة.

وأضاف المدرب: "لا يبدو من العدل بالنسبة لنا أن أورلاندو قد يودع المسابقة رغم عدم الخسارة، من الجيد أن يتم منح الفرصة للفرق التي دخلت مرحلة ما بعد الموسم من المراكز المتأخرة، ولكن في الحقيقة ليس من الجيد أن يتمكن فريق لا يفوز من إقصاء آخر فاز بمباراة".

