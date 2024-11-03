نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت المتوقع لمواجهة مارسيليا.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت بقيادة نجمه المصري مصطفى محمد، مواجهة صعبة أمام نظيره فريق أولمبيك مارسيليا وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تقام مباراة نانت ضد مارسيليا، مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كيلفن أميان، ناثان زيزي، كاستيليتو، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا، توم ليبينانت، فلوران موليت.

وفي الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نانت ضد مارسيليا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي.