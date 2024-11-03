نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره فريق مارسيليا، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تقام مباراة نانت ضد مارسيليا، مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة).

ويحتل فريق مارسيليا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسيتم بث مباراة نانت ضد مارسيليا عبر قناة beIN Sports 2HD.