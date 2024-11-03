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أحمد جودة - القاهرة - أوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، آخر تطورات حالة لاعب الوسط، كيفن دي بروين، المصاب.

جوارديولا يكشف أخر تطورات إصابة كيفين دي بروين

ويعاني دي بروين من إصابة في أوتار الركبة منذ سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن يعود بعد نهاية التوقف الدولي المقبل وتحديدًا في 20 نوفمبر الجاري.

وبالتالي، يغيب البلجيكي الدولي عن مانشستر سيتي في 13 مباراة تقريبًا ولمدة 63 يومًا، حيث شارك في 6 مباريات فقط هذا الموسم وسجل هدفًا وصنع آخر.

وسئُل جوارديولا عن إصابة دي بروين وقال: "كيفن يتحسن".

وتابع: "في آخر يومين أو ثلاثة أيام، أخبرني طبيب مانشستر سيتي بأنه قطع خطوة كبيرة للأمام في برنامجه العلاجي لتقليل الألم الذي كان يشعر به".