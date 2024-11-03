نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو عن العودة لأنفيلد: مواجهة ليفربول ستكون تحديًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الإٍسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، لعودة عاطفية لملعب أنفيلد، يوم الثلاثاء المقبل، عندما يحل فريقه ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ألونسو عن العودة لأنفيلد: مواجهة ليفربول ستكون تحديًا كبيرًا

وقال ألونسو بعد التعادل السلبي مع شتوتجارت في الدوري الألماني (بوندسليجا):" مباراة في دوري أبطال أوروبا في أنفيلد، لا يمكن للأمور أن تصبح أفضل من ذلك، فريق ليفربول أحد أفضل الفرق في العالم. سيكون تحديا كبيرا".

وعن تبديل دور المجموعات بنظام الدوري في دوري الأبطال، قال ألونسو:" إنها فترة صعبة ولكنها رائعة. الشكل الجديد للبطولة جميل. مازال هناك خمس مباريات سنلعبها. أي شيء يمكن أن يحدث".

ويتصدر ليفربول وأستون فيلا قمة جدول الترتيب، الذي يضم 36 فريقا، بعدما حصدا العلامة الكاملة، بينما يتواجد ليفركوزن بين سبعة فرق حصدت سبع نقاط.

ولن يشعر ليفركوزن بالخوف حيث يدخل المباراة بعدما حافظ على شباكه نظيفة للمرة الأولى في البوندسليجا، خلال هذا الموسم، أمام شتوتجارت وصيف الموسم الماضي.

وتحدث جرانيت تشاكا عن "أفضل مباراة في الموسم" بسبب الطريقة التي لعبوا بها، حيث كان ليفركوزن أكثر من أهدر فرص خلال اللقاء بما في ذلك اصطدام الكرة بالقائم والعارضة.

ويمكن أن يتسع الفارق بين ليفركوزن والمتصدرين بايرن ميونخ ولايبزج، في وقت لاحق من اليوم السبت، إلى سبع نقاط، ولكن ألونسو قال إن الموسم مازال في بدايته، وأكد تشاكا إنه لا يوجد أي فريق توج بلقب الدوري بعد مرور تسع جولات فقط من الموسم.

وقال ألونسو:" لم نسجل ولكننا قدمنا مباراة عظيمة أمام منافس كبير".