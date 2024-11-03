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أحمد جودة - القاهرة - بترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، القمة النارية بين نابولي وأتالانتا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

متى تقام مباراة نابولي ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها؟

ويستضيف أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الأزوري، المواجهة المرتقبة بين نابولي وأتالانتا، تحت صافرة الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري.

ويبحث نابولي عن مواصلة الانتصارات من أجل تثبيت أقدامهم في صدارة جدول الكالتشيو، آملين في تعثر إنتر ميلان خلال مواجهته المُقبلة أمام فينيزيا.

في المقابل، يأمل أتالانتا في تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الأزوري، لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

ويتصدر نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي، برصيد 25 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، بينما يحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

موعد مواجهة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مواجهة نابولي وأتالانتا الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مواجهة نابولي وأتالانتا عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو وبالتحديد على قناة AD SPORTS PREMIUM 1، وسيتولي المعلق حازم عبدالسلام التعليق علي أحداث اللقاء.