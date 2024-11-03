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أحمد جودة - القاهرة - أشار جهاد جريشة، الخبير التحكيمي إلى أن ركلة جزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة، مشيرا إلى أن أداء الحكم كان متذبذب في اللقاء.

خبير تحكيمي يكشف الأخطاء التحكيمية في مباراتي الأهلي والزمالك

وقال الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عبر تصريحات تلفزيونية: هناك ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البنك الأهلي تم احتسابها في مباراة الزمالك.

وأكمل: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، وسيد نيمار حاول تفادي ناصر منسي".

وتابع: "التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كان جيدا للغاية، وأداء بسيوني كان متميزا".

واختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلا: "ركلة جزاء سيراميكا المحتسبة ضد الأهلي صحيحة بسبب عركلة من أكرم توفيق للاعب سيراميكا، وقرار بسيوني صحيح 100%".