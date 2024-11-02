ميلان يحقق فوزا صعبا على مونزا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق إيه سي ميلان فوزا صعبا على نظيره مونزا بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

الهولندي ريندرز يقود ميلان للفوز على مونزا في الكالتشيو

وأقيمت مواجهة إيه سي ميلان ومونزا على أرضية ملعب يو باور، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولي ايرمانو فيليتشياني.

أحرز إيه سي ميلان هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق لاعبه الهولندي المتألق تياني ريندرز في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ميلان إلى النقطة 17 في المركز السابع، بينما يتوقف رصيد مونزا عند النقطة 8 في المركز السابع عشر.