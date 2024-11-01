ناصر ماهر يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - توج ناصر ماهر لاعب وسط فريق الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ناصر ماهر يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك

تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وبهذا الفوز نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.