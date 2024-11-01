نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف شريف.. تشكيل الخليج الرسمي لمواجهة الرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، نظيره الرائد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي "روشن".

ويستضيف ملعب استاد الامير محمد بن فهد، مواجهة الخليج والرائد في تمام الساعة 4:35.

وقد جاء تشكيل فريق الخليج كالتالي:-

• حراسة المرمى: سيهيتش

• خط الدفاع: ريبوتشو - خبراني - تيسران - حمسل.

• خط الوسط: كوربيليس - حمزي - فورتونيس.

• خط الهجوم: السالم - ناري - مارتينيز.

وغاب المهاجم المصري محمد شريف عن قائمة الخليج في مباراة اليوم ضد الرائد بسبب الإصابة.

في المقابل، قد أعلن الرائد تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

• حراسة المرمى: سنيور.

• خط الدفاع: اليوسف - قاسمي - هزازي - الدوسري.

• خط الوسط: نورمان - نايف هزازي - مهدي عبيد.

• خط الهجوم: آل جمعان - هوساوي - أمير سعيود.

ويدخل الخليج المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الرائد المركز السابع برصيد 11 نقطة.

