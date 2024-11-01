نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيسيه: جمهور الأهلي "رقم 1" وسننافس على لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام جاره الاتحاد وأظهر قوة شخصيته، لكن إهدار الفرص حرم الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية.

وخسر الأهلي صفر / 1 أمام مضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

أضاف كيسيه أن المشكلة التي واجهت فريقه هي عدم استغلال الفرص التي أتيحت للاعبيه، فضلًا عن إلغاء الهدف الذي سجله - أي كيسيه - وألغاه الحكم.

وعن نزيف النقاط الذي يعاني منه الأهلي، قال كيسيه إن الدوري لا يزال طويلًا، مشددا على أن الفريق سيعمل على استعادة الانتصارات في المباراة القادمة.

ولفت كيسيه إلى أن الأهلي خسر الكثير من النقاط في الدوري، الذي يظهر فيه بصورة غير جيدة، لكن على العكس، يقدم الفريق مستويات كبيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووجه اللاعب الإيفواري الشكر لجماهير الأهلي على دعمها الكبير في كل مباراة، معتبرًا أنها الجماهير رقم 1 في المملكة.

يذكر أن الأهلي، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات وتعادلين، يتواجد في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة برصيد 11 نقطة.